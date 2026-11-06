M3: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

M3 äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei M3 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,30 Prozent auf 576,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 574,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at