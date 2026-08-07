M3-Brigade Acquisition III A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

M3-Brigade Acquisition III A hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 140,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at