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08.05.2026 06:31:29
M3-Brigade Acquisition III A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
M3-Brigade Acquisition III A hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei M3-Brigade Acquisition III A ein EPS von 0,140 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,39 Prozent auf 104,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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