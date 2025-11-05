M3-Brigade Acquisition III A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

M3-Brigade Acquisition III A hat am 03.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26,85 Prozent auf 99,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 135,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at