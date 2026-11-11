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11.11.2026 06:31:29
M3-Brigade Acquisition III A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
M3-Brigade Acquisition III A stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Auf der Umsatzseite standen 192,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 99,2 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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