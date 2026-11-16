M3-Brigade Acquisition V A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

M3-Brigade Acquisition V A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at