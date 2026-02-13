M3 Global Finance informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

M3 Global Finance veröffentlichte am 11.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,510 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat M3 Global Finance im vergangenen Quartal 809,9 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte M3 Global Finance 1,13 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at