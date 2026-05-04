04.05.2026 06:31:29

M3 hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

M3 hat sich am 01.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,11 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,69 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 86,97 Milliarden JPY gegenüber 79,38 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 72,53 JPY gegenüber 59,62 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 351,36 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 284,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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