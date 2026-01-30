M3 Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

M3 Metals hat am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at