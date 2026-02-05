M3 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M3 hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 27,95 JPY, nach 22,46 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 93,51 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte M3 einen Umsatz von 80,70 Milliarden JPY eingefahren.

