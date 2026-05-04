M3 präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

M3 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 554,3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte M3 einen Umsatz von 520,8 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,240 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei M3 ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 24,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at