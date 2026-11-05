M3: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

M3 hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,38 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte M3 ein EPS von 16,03 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat M3 mit einem Umsatz von insgesamt 91,75 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 84,69 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at