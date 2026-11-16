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16.11.2026 06:31:29
M4B Spolka Akcyjna Bearer gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
M4B Spolka Akcyjna Bearer hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,39 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,6 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 8,7 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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