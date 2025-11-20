|
M4B Spolka Akcyjna Bearer legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
M4B Spolka Akcyjna Bearer hat am 17.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,19 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 8,7 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 26,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem M4B Spolka Akcyjna Bearer 11,8 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
