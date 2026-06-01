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01.06.2026 06:31:29
Maan Aluminium: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Maan Aluminium ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maan Aluminium die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maan Aluminium im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,46 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,35 INR gegenüber 2,87 INR je Aktie im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Maan Aluminium mit einem Umsatz von insgesamt 8,09 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -0,18 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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