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17.11.2026 06:31:28
Maan Aluminium gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Maan Aluminium ließ sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maan Aluminium die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Maan Aluminium 1,07 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,79 Milliarden INR – ein Plus von 46,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Maan Aluminium 1,91 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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