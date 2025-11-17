|
17.11.2025 06:31:29
Maan Aluminium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Maan Aluminium hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,950 INR je Aktie vermeldet.
Maan Aluminium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!