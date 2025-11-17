Maan Aluminium verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maan Aluminium hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,950 INR je Aktie vermeldet.

Maan Aluminium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,91 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at