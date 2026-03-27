Maanshan Iron Steel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Maanshan Iron Steel hat am 25.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Maanshan Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,280 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 19,95 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,30 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Maanshan Iron Steel vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,600 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 77,44 Milliarden CNY, während im Vorjahr 54,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at