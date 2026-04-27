Maanshan Iron Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Maanshan Iron Steel hat sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Maanshan Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 HKD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Maanshan Iron Steel 19,99 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20,77 Milliarden HKD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at