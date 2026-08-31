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31.08.2026 06:31:29
Maanshan Iron Steel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Maanshan Iron Steel hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Maanshan Iron Steel 0,010 HKD je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Maanshan Iron Steel 22,45 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,12 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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