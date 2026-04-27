Maanshan Iron Steel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maanshan Iron Steel hat am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,79 Prozent auf 17,72 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at