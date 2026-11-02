Maanshan Iron Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maanshan Iron Steel hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Maanshan Iron Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,28 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at