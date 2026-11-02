|
02.11.2026 06:31:29
Maanshan Iron Steel präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Maanshan Iron Steel hat am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Maanshan Iron Steel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,28 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!