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02.11.2026 06:31:29
Maanshan Iron Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Maanshan Iron Steel hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 HKD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 HKD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Maanshan Iron Steel mit einem Umsatz von insgesamt 20,10 Milliarden HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,30 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren, um 5,64 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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