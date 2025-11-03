Maanshan Iron Steel stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maanshan Iron Steel ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maanshan Iron Steel die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,200 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,30 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,03 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at