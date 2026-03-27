Maanshan Iron Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Maanshan Iron Steel hat am 25.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Maanshan Iron Steel hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 HKD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 21,89 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 21,96 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 HKD. Im Vorjahr hatten -0,660 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 83,98 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 58,76 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at