Maanshan Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maanshan Iron Steel ließ sich am 31.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Maanshan Iron Steel die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,02 CNY gegenüber -0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 19,50 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,40 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at