Maanshan Iron Steel veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Maanshan Iron Steel lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,65 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,51 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at