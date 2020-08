Maas kritisiert US-Strategie des maximalen Drucks gegenüber Iran scharf

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat im Ringen mit den USA um UN-Sanktionen gegen den Iran vor einem Ende des Atomabkommens gewarnt und die US-Strategie des maximalen Drucks kritisiert. "Iran spielt eine gefährliche Rolle in der Region des Nahen und Mittleren Ostens", sagte Maas der Rheinischen Post. Es sei klar, dass Iran sich derzeit nicht an das Abkommen halte. "Wie die USA wollen wir weder, dass Iran irgendwann eine Atombombe entwickelt noch dass sie mit Hilfe von aus dem Ausland gelieferten Waffen in der Region weiter zündeln können", sagte er.

"Dieses Ziel werden wir jedoch nicht mit einem Wettbewerb erreichen, wer am lautesten Irans Verfehlungen auflistet und sich ansonsten nicht an der Suche nach einer Lösung beteiligt", kritisierte der Außenminister. "Die Strategie des maximalen Drucks der USA hat die Region nicht sicherer gemacht. Sich nun mit dem Versuch der Wiedereinsetzung aller UN-Sanktionen wieder auf die Vereinbarung zu berufen, die man selbst verlassen hat, ist weder politisch noch rechtlich überzeugend", sagte er. Diplomatie sei der beste Weg, um ein Ende des Atomabkommens zu verhindern.

