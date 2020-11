Maas: Vergangene Jahre unter Trump waren "damage control"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Zusammenarbeit mit der US-Regierung unter Donald Trump als Schadensbegrenzung beschrieben. Er zeigte sich erleichtert, dass nach Jahren von "damage control" nun mit Joe Biden ein Mann ins Weiße Haus zurückkehren werde, der bei den wichtigen Herausforderungen der Zeit auf internationale Zusammenarbeit setze. Diesem gehe es darum, das transatlantische Verhältnis wieder instand zu setzen, lobte Maas.

"Und das ist auch dringend notwendig. Denn die letzten Jahre würde ich mal mit Blick auf den sogenannten Westen im Wesentlichen mit 'damage control' überschreiben", sagte Maas mit Blick auf die Rolle der USA bei den Krisen in Afghanistan, Syrien und Iran sowie beim Klimawandel. "Es reicht. Wir werden damit den Herausforderungen, denen wir uns in der Gegenwart gegenübersehen, nicht gerecht."

Die Herausforderungen von Globalisierung, Digitalisierung , Klimawandel und Migration könne man in der Welt nicht allein lösen. "Sie kennen nicht nur keine Grenzen, sondern die Überwindungen von Grenzen sind für sie systemrelevant. Dafür gibt es nur internationale Lösungen", so Maas auf dem Berliner Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung.

"Deshalb ist das Schlimmste, was uns passieren konnte in einer Zeit, in der wir mehr internationale Zusammenarbeit brauchen, eigentlich weniger haben. Das waren die letzten Jahre", klagte Maas. "Deshalb sind wir in den großen Fragen nicht wirklich vorangekommen. Das, hoffe ich, ändert sich jetzt."

Dennoch betonte er, dass Europa sich nicht zurücklehnen dürfe, sondern sich aus den Sesseln erheben müsse. Auch für die neue US-Regierung unter Biden werde insbesondere China, aber auch der pazifische Raum eine Priorität sein. Wenn Europa das transatlantische Verhältnis wiederbeleben wolle, wenn man einen "New Deal" haben wolle, dann müsse die EU den USA auch Angebot machen. "Wir werden uns in Europa mehr um Osteuropa kümmern müssen, mehr um den westlichen Balkan, ja auch den Nahen und Mittleren Osten - und auch Afrika gehört zu unserer mittelbaren Nachbarschaft", so Maas.

