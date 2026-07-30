Mabanee Company (SAKC) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mabanee Company (SAKC) hat am 27.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 KWD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Mabanee Company (SAKC) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 KWD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mabanee Company (SAKC) 33,6 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,0 Millionen KWD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at