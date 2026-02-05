Mabanee Company (SAKC) präsentierte Quartalsergebnisse

Mabanee Company (SAKC) hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Mabanee Company (SAKC) hat ein EPS von 0,01 KWD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 KWD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mabanee Company (SAKC) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,0 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 36,2 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,060 KWD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,040 KWD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mabanee Company (SAKC) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 0,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 142,92 Millionen KWD. Im Vorjahr waren 141,68 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at