Mabanee Company (SAKC) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mabanee Company (SAKC) hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,010 KWD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mabanee Company (SAKC) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 35,2 Millionen KWD. Im Vorjahresviertel waren 34,6 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at