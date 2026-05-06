Mabanee Company (SAKC) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mabanee Company (SAKC) hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 KWD. Im Vorjahresviertel waren 0,020 KWD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,78 Prozent auf 34,4 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 35,8 Millionen KWD gelegen.

Redaktion finanzen.at