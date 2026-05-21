Mabion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mabion hat am 19.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,60 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mabion ein Ergebnis je Aktie von -0,940 PLN vermeldet.

Mabion hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,6 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 68,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at