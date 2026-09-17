Mabion präsentierte Quartalsergebnisse

Mabion hat am 15.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Mabion hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,92 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,950 PLN je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Mabion mit einem Umsatz von insgesamt 3,3 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,3 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at