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18.11.2026 06:31:28
Mabion veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Mabion hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,67 PLN. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,670 PLN ebenfalls auf diesem Niveau.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mabion in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 4,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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