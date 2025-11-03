Mabuchi Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mabuchi Motor präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 73,91 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mabuchi Motor noch ein Gewinn pro Aktie von -11,150 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 52,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mabuchi Motor einen Umsatz von 50,83 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at