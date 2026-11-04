Mabuchi Motor gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Mabuchi Motor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Mabuchi Motor 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,36 Prozent auf 386,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 353,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at