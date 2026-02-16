Mabuchi Motor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mabuchi Motor lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 66,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,01 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Mabuchi Motor mit einem Umsatz von insgesamt 53,39 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,54 Prozent gesteigert.

Mabuchi Motor hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 211,80 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 50,51 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 200,42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 196,21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 82,95 JPY sowie einen Umsatz von 195,62 Milliarden JPY prognostiziert.

Redaktion finanzen.at