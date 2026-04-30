Mabuchi Motor hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mabuchi Motor hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,62 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,23 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,37 Milliarden JPY – ein Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mabuchi Motor 46,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at