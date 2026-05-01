Mabuchi Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mabuchi Motor hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 321,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 308,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at