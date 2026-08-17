Mabuchi Motor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mabuchi Motor hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mabuchi Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 351,5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 331,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at