Mabuchi Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mabuchi Motor hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 28,22 JPY. Im letzten Jahr hatte Mabuchi Motor einen Gewinn von 22,54 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56,01 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at