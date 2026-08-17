|
17.08.2026 06:31:29
Mabuchi Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mabuchi Motor hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS lag bei 28,22 JPY. Im letzten Jahr hatte Mabuchi Motor einen Gewinn von 22,54 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47,95 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 56,01 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!