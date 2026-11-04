Mabuchi Motor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mabuchi Motor äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24,69 JPY. Im Vorjahresviertel waren 36,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 61,57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 18,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 52,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at