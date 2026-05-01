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01.05.2026 06:31:29
Mabwell (Shanghai) Bioscience A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Mabwell (Shanghai) Bioscience A hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Mabwell (Shanghai) Bioscience A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,61 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,730 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mabwell (Shanghai) Bioscience A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 184,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 127,6 Millionen CNY im Vergleich zu 44,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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