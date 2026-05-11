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11.05.2026 06:31:29
Mac Charles (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Mac Charles (India) hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,70 INR. Im Vorjahresquartal hatten -27,860 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 320,2 Millionen INR gegenüber 19,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -88,750 INR. Im Vorjahr waren -80,740 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Mac Charles (India) im vergangenen Geschäftsjahr 1,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1042,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mac Charles (India) 96,51 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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