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04.11.2026 06:31:28
Mac Charles (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Mac Charles (India) hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mac Charles (India) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,84 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -12,650 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 330,1 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mac Charles (India) einen Umsatz von 237,5 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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