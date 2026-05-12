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12.05.2026 11:41:38
Mäc Geiz stellt Insolvenzantrag
LANDSBERG (dpa-AFX) - Die MäcGeiz Handelsgesellschaft mbH hat einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Halle (Saale) gestellt. Dies wurde auf der amtlichen Internetseite Insolvenzbekanntmachungen.de mitgeteilt. Der Geschäftsbetrieb in den gut 180 Filialen soll vorerst weiterlaufen./cr/DP/jha
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