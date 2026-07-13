MAC HOUSE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MAC HOUSE hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 3,43 JPY. Im letzten Jahr hatte MAC HOUSE einen Gewinn von -13,210 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,02 Milliarden JPY – ein Plus von 32,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MAC HOUSE 3,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at