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12.10.2026 06:31:29
MAC HOUSE legte Quartalsergebnis vor
MAC HOUSE hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.
MAC HOUSE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,04 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,170 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,53 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,14 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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